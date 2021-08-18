Ярославль, 18 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области сотрудники полиции нашли пропавшую 15 августа пожилую женщину. За 2 дня она прошла по лесу 17 километров. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Вечером 15 августа 81-летняя Антонина Корешкова ушла из дома в лес недалеко от деревни Карповское. Её поиски продолжались несколько дней. Днём 17 августа в лесу нашли сапог и платок пенсионерки, а около 17.00 того же дня сотрудники полиции, вместе с кинологом и служебной собакой нашли пропавшую женщину.

«Пенсионерка лежала в зарослях, совершенно обессиленная, за эти дни она прошла около 17 километров», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские вынесли женщину из леса на руках, после чего передали её медикам.