Москва, 18 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Власти Москвы объединили все проекты комплексного развития территорий бывших промзон в единую программу «Индустриальные кварталы». Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» написал мэр Сергей Собянин.

alinco_fan Промзона

Он отметил, что новые проекты реконструкции промзон по данной программе позволят привлечь более 7 трлн рублей частных инвестиций. Москвичи получат качественное жилье, примерно 500 тысяч рабочих мест, около 90 новых детских садов и школ и 27 спортивных объектов.

Всего планируется рассмотреть и утвердить 13 проектов промзон в рамках программы «Индустриальные кварталы». Также власти Москвы рассматривают около 130 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2 тыс. га для строительства 33 млн кв. метров недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, часть бывшей промзоны «Братцево» в Москве будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы».

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