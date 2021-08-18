Екатеринбург, 18 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Свердловской области произошло ДТП, в результате которого водитель грузовика погиб от своей же машины. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На 258-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель манипулятора «Урал» зацепил колёсами обочину при движении. Грузовик съехал в левый кювет.

Мужчина не был пристёгнут и вылетел через лобовое стекло. Автомобиль же, опрокинувшись, придавил водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии в ДТП с грузовиком погиб экипаж кареты скорой помощи.