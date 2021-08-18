Улан-Удэ, 18 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Бурятии остаётся хрупкой, сохраняется высокий уровень заболеваемости среди пожилых людей и лиц в возрасте 30−49 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы прогнозируем рост заболеваемости в связи с окончанием сезона отпусков и каникул. Для того, чтобы предотвратить это, всем работодателям необходимо усилить меры по максимальному разобщению сотрудников», — отметил главный санврач по республике Сергей Ханхареев.

В числе этих мер он назвал перевод до трети работников на удалённый режим работы, гибкий график начала и окончания рабочего дня. Однако наиболее эффективной мерой, по его словам, остаётся массовая вакцинация.

Всего к настоящему времени в республике против коронавируса привито почти 290 тыс. человек. Завершили курс вакцинации 245 тыс. жителей.

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