Чита, 18 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Как сообщил губернатор региона Александр Осипов, в результате наводнения пострадали почти 14 тысяч человек. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье: реки вышли из берегов

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Вода зашла в 2,7 тысячи домов, 3,3 тысячи домохозяйств лишились урожая и поголовья, разрушено 555 километров автомобильных дорог, 71 мост и 148 объектов инфраструктуры.

На недавнем совещании по ликвидации последствий ЧС, которое провёл президент России Владимир Путин, глава Забайкалья поднял вопрос о социальных выплатах пострадавшим, которые предусмотрены по месту регистрации, а не фактическому проживанию. Также он предложил предусмотреть выплаты на текущий ремонт пострадавшего жилья.

Кроме того, сообщил о необходимости введения дотации на выплаты домохозяйствам, потерявшим урожай.

А также рассказал об отсутствии механизма финансирования на ремонт пострадавших школ, детских садов, больниц, домов культуры — в крае пострадало 148 социальных объектов.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, на осуществление выплат пострадавшим от паводка забайкальцам выделены дополнительные средства краевого бюджета.

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