Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. ВМФ России планирует до 2024 года включить в состав Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Магадан»

Подводные лодки этой серии строятся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге специально для ТОФ. В настоящее время государственные испытания проходит уже третья подводная лодка серии — «Магадан». Ситуация с их строительством рассматривалась в ходе рабочего совещания, проводимого главкомом ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.

главком ВМФ России Николай Евменов «Эти подводные лодки обладают отличными характеристиками скрытности и оснащены высокоточным оружием, что позволяет им эффективно выполнять задачи по предназначению».

Как сообщало ИА REGNUM, большая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» (проект 636.3), построенная в Петербурге для Тихоокеанского флота ВМФ России, 16 августа вышла в море для проведения государственных испытаний.