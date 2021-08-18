Нью-Йорк, США, 18 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Компания Nissan представила в Нью-Йорке новый спортивный автомобиль Z. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nissan Nissan Z

Nissan Z 2023 модельного года получил новый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, обновленный интерьер и экстерьер. Новинка пришла на смену спорткару Nissan 370Z, который выпускался на протяжении двенадцати лет.

Отмечается, что стоить новинка будет «около 40 000 долларов» (2 937 800 рублей).

Новинка будет предложена в двух версиях: Sport и Performance. Отличительными особенностями модели стали заостренный нос Z Proto, квадратная решетка радиатора и светодиодная оптика, выполненная в стиле ретро. Модели в версии Performance также получили тонкий задний спойлер.

Базовая модель Sport оснащена 18-дюймовыми колесами, а комплектация Performance получила 19-дюймовые колесные диски от модели Z Proto. Кузов спорткара получил шесть вариантов двухцветной окраски: Brilliant Silver, Boulder Grey, Seiran Blue, Ikazuchi Yellow, Passion Red и Everest White. Кроме того, есть три варианта однотонной окраски: Black Diamond, Gun Metallic и Rosewood Metallic.

Под капотом Nissan Z стоит 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 400 л. с. и 475 Hm крутящего момента. Привод у модели задний. В качестве базовой трансмиссии предусмотрена шестиступенчатая «механика».

Ранее Nissan представил новую версию хетчбэка Note Aura под названием Nismo.

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