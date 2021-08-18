Пермь, 18 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В жилом многоэтажном доме взорвался электросамокат. Его владелец получил серьезные травмы и госпитализирован. Как сообщает СУ СК по региону, по данному факту проводится доследственная проверка.

Электросамокат

Предварительно установлено, что вечером 13 августа в квартире дома по ул. Юрша произошло самовозгорание электросамоката, аккумулятор которого находился на зарядке. 20-летний пермяк получил ожоги туловища I—II степени. Молодой человек находится в больнице.

По данным информресурсов, мощная ударная волна разрушила межкомнатную стену в квартире. Жильцы дома говорят, что после ЧП во всем здании пострадала электропроводка.