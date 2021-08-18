Варшава, , 09:18 — REGNUM 17 августа в правительстве Польши приняли законопроект о семейном капитале, который содержит новые формы поддержки семей с детьми. Об этом передает Polskie Radio.

Принятый законопроект предусматривает одноразовые выплаты для семей с детьми. Так, родители будут получать 12 000 злотых (примерно 2 666 евро) за рождение второго и последующих детей.

Помимо этого, увеличится ежемесячная поддержка семей с детьми в возрасте до 3-х лет на 400 злотых (почти на 89 евро).

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.