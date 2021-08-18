Самара, 18 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Школьный автопарк Самарской области пополнился новыми автобусами. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Orenburg-gov.ru Школьные автобусы

Сообщается, что автобусы оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Они поступят в школы Похвистневского, Челно-Вершинского, Сергиевского, Кинель-Черкасского и Алексеевского районов.

Отмечается, что за три года в Самарской области было приобретено 245 новых автобусов для школ региона. До конца текущего года планируется получить еще 70 автобусов.

«Мы сейчас готовимся к новому учебному году, еще раз проверим все системы безопасности школ, готовность к приему учеников», — сообщил глава области Дмитрий Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Самарской области намерены открыть десять новых детских садов и две школы.