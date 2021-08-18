Москва, 18 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Жительница Москвы Алиса Теплякова, ранее успешно сдавшая в восьмилетнем возрасте Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и прошедшая дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ), не смогла поступить на бюджетное место на психологическом факультете этого вуза. Это 18 августа следует из приказов о зачислении, которые обнародована на сайте приемной комиссии МГУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

При этом отец девочки — Евгений Тепляков — рассказал в беседе с «Рен ТВ», что он готов оплатить обучение дочери.

«Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов», — отметил он.

Отметим, ранее стало известно, что восьмилетняя Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, получив аттестат в московской школе №626. Девочка интересуется программами, которые связаны с психологией, экологией и биоинформатикой.