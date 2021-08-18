Варшава, , 09:17 — REGNUM 17 августа в Варшаве прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти польских солдат, которые в 1939 году воевали против СССР. 17 сентября 1939 года Красная Армия перешла советско-польскую границу, чтобы присоединить Западную Белоруссию и Западную Украину, ранее входившие в состав Польши. Об этом передает Polskie Radio.

«Эта мемориальная доска — дань памяти всем, кто героически сражался за величие, территориальную целостность и независимость Речи Посполитой в 1939 году. В этой борьбе наши солдаты и военные потеряли жизни, получили ранения, стали военными инвалидами. Но одновременно с этим они стали примером того, что во благо Отчизны, польского государства это поколение было полно решимости отдать свое здоровье и жизнь», — заявил во время открытия доски директор Управления по делам ветеранов Польши Юзеф Каспшик.

Мемориальная доска помещена на стене каменного здания на ул. Фоксаль в Варшаве. В этом здании расположен офис Управления по делам ветеранов Польши.