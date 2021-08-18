Мишустин расширил границы трёх ТОР на Дальнем Востоке
Москва, 18 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, расширяющие границы трёх территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщает 18 августа сайт правительства РФ.
«Решение коснётся ТОР «Курилы», «Бурятия», «Приамурская» и поможет запустить на этих территориях новые инвестиционные проекты», — рассказали в правительстве.
Так, планируется к 2026 открыть туристический кластер на Северо-Курильских островах. Там появятся гостиницы, базы отдыха, фермы, а также пешеходные маршруты и необходимая транспортная инфраструктура. Они разместятся на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Атласова, Шиашкотан, Расшуа, Харимкотан, Рыпонкича и Янкича. А в Северо-Курильске планируется открыть в 2023 году трёхзвёздочный отель.
Кроме того, в границах ТОР откроется рыбоперерабатывающий завод и строительная база.
В ТОР «Бурятия» до 2022 года построят клинический госпиталь, а в ТОР «Приамурская» — комплекс глубокой переработки древесины и железобетонный завод.
Также в ТОР «Свободный» (Амурская область) расширяется перечень видов деятельности, там запустят проект по оказанию транспортных услуг — от аренды автомобилей до перевозки грузов и техники.