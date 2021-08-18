Москва, 18 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, расширяющие границы трёх территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщает 18 августа сайт правительства РФ.

Government.ru Михаил Мишустин

«Решение коснётся ТОР «Курилы», «Бурятия», «Приамурская» и поможет запустить на этих территориях новые инвестиционные проекты», — рассказали в правительстве.

Так, планируется к 2026 открыть туристический кластер на Северо-Курильских островах. Там появятся гостиницы, базы отдыха, фермы, а также пешеходные маршруты и необходимая транспортная инфраструктура. Они разместятся на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Атласова, Шиашкотан, Расшуа, Харимкотан, Рыпонкича и Янкича. А в Северо-Курильске планируется открыть в 2023 году трёхзвёздочный отель.

Кроме того, в границах ТОР откроется рыбоперерабатывающий завод и строительная база.

В ТОР «Бурятия» до 2022 года построят клинический госпиталь, а в ТОР «Приамурская» — комплекс глубокой переработки древесины и железобетонный завод.

Также в ТОР «Свободный» (Амурская область) расширяется перечень видов деятельности, там запустят проект по оказанию транспортных услуг — от аренды автомобилей до перевозки грузов и техники.