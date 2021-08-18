Пхеньян, 18 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса в КНДР сдали тест на коронавирус 35 947 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, с 30 июля по 5 августа тестирование в стране прошли 693 человека. О случаях заражения не сообщается.

Напомним, что в рамках программы COVAX Facility КНДР должна получить 1,99 млн доз вакцины, однако поставки задерживаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР продлил Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) срок оказания гуманитарной помощи Северной Корее.

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