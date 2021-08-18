18 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Недавно Польша заключила соглашение о строительстве трех новых фрегатов. За создание кораблей будет отвечать консорциум PGZ-Miecznik. К числу участников тендера причисляют британскую Babcock International, испанскую Navantia и немецкую TKMS. Сможет ли Польша в скором времени радикально сместить баланс сил на Балтике в пользу НАТО?

Михаил Розен, , 09:44 — REGNUM Польша — самая населенная из стран НАТО, граничащая с Россией. Она обладает большой армией, охотно проводит учения, как в рамках Североатлантического альянса, так и Люблинского треугольника — с Украиной и Литвой. Варшава — основной геополитический противник Москвы в регионе, и она постоянно наращивает военный бюджет. В прошлом году он превысил 2% ВВП, а к 2030 году должен достигнуть 2,5%.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Польша может доставить России неприятности и на море, в случае конфликта блокировав Калининградский анклав. Согласно рейтингу Global Firepower Index 2021, ее ВМФ сравним с британским. Логично, что последующее усиление его тремя фрегатами должно обеспечить превосходство Варшавы. Или нет?

Сам рейтинг не учитывает множества важных факторов, таких как возраст кораблей. В открытом противостоянии у польского флота крайне мало шансов выдержать натиск российских войск. Несмотря на то, что российский Балтийский флот пока еще не до конца модернизирован, уже треть действующих боевых кораблей можно считать современными: 17 из 50 были построены после 2000 года. У поляков же из 41 судна лишь два были построены за последние 20 лет. В этом вопросе Польше приходится рассчитывать на союзников, и в ближайшее время положение вряд ли изменится.

Польский флот находится в плачевном состоянии. Особенно это касается подводных лодок. Уже два года Польша пытается приобрести построенные еще в 1980-х шведские субмарины Östergötland и Södermanland. И они усилят страну, так как единственная польская подлодка ORP Orzeł еще старше.

Польская подводная лодка ORP Orzeł Łukasz Golowanow

Проблема польского флота также заключается в том, что уже долгие годы его неправильно эксплуатируют. Из опыта использования судов многие страны сделали вывод, что оптимально производить капитальный ремонт в середине срока службы корабля. Однако польская армия игнорирует этот принцип. А судя по тому, что судов, построенных после 2000 года, во флоте Польше всего два — никто не беспокоится о своевременной замене устаревшей техники. Такие суда не могут полностью выполнять свои функции.

Значимым для Польши становится не только усиление обороноспособности, но и развитие собственного ВПК. Именно поэтому строить корабли будут на польских верфях. Предметом переговоров станет также то, какие компоненты будут производить поляки. По мнению ряда экспертов, это могут быть второстепенные детали, так как создавать производство с нуля будет дорого для проекта.

Помимо этого, сложности возникнут с последующим использованием судов. Как отмечает обозреватель издания Wojsko i Technika Томаш Гротник, конструкция фрегатов будет отличаться от существующих моделей. Иными словами, польские военные станут первопроходцами — и будут чаще допускать ошибки при управлении судном.

Важно будет оснастить корабли вооружением, которое уже имеют некоторые современные польские суда. Тогда военные смогут быстрее адаптироваться. Однако это будет возможным, если постройка трех фрегатов не затянется. И это — маловероятно, так как из запланированной серии патрульных катеров Польша смогла построить лишь один — Ślązak. А его создание растянулось на 13 лет и было завершено лишь в 2015-м. И хотя аналитик утверждает, что к 2022 году на службу поступят два новых патрульных катера из этой же серии (Albatros и Mewa), верить ему сложно.

Возможно, фрегаты — другое дело. Большое количество выделенных средств и наличие иностранного подрядчика снижает риски возникновения долгостроя. Но нельзя не отметить, что введение в строй первого корабля за четыре года — слишком оптимистичный прогноз.

Не вызывает доверия эта сделка и по причине еще одной неудачи — создать спасательный корабль для армии Ratownik не удалось. Контракт заключили в 2017-м, а разорвали в 2020-м. В октябре прошлого года начались новые переговоры, которые не окончены до сих пор — и на этом фоне министр обороны Мариуш Блащак заявил о начале программы Miecznik. Это выглядит как попытка отвлечь внимание — но не как продуманная политика.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

Как пишет портал Onet, причиной расторжения контракта стала банальная жадность. PGZ, главное оборонное предприятие в Польше, не смогло договориться с военными, так как выставило цену за свои работы в два раза выше, чем ожидало минобороны. Пострадал при этом не только нереализованный Ratownik. Уже шесть лет армия не может модернизировать три ракетных катера проекта 151 Orkan. Такое неадекватное поведение чиновников также подрывает доверие к польскому флоту.

Может, эти фрегаты будут ценны в качестве самостоятельных боевых единиц и одно их присутствие радикально изменит положение вещей на Балтике? Томаш Гротник указал, для каких целей могут использоваться корабли. «Можно предположить, что Польша сделает упор на противовоздушную и противоракетную оборону». Но почему аналитик решил, что эти корабли будут играть всего лишь вспомогательную роль для военно-воздушных сил и сухопутных войск?

Россия — основной возможный противник в регионе для Варшавы. К Польше прилегает Калининградская область. Притом российский анклав — это зона, в которой дислоцируется Балтийский флот. Также в этой области реализована концепция A2/AD. Она предполагает создание таких условий во время войны, при которых вражеские войска понесут крайне высокие потери.

В Калининграде создали первую в России общевойсковую тактическую группу, которая предполагает действия всех родов войск под единым командованием. Поляки понимают, что такие синхронные действия крайне эффективны, потому их новые фрегаты будут играть вспомогательную роль для иных родов войск. Но смогут ли они реализовать аналогичную систему при столь больших проблемах у флота? Может, у армии меньше причин для беспокойства?

Громкие обещания военно-политического руководства Польши часто не вселяют доверия. Например, Блащак заявил, что польскую армию планируют расширить со 120 до 250 тысяч солдат основных войск и с 30 до 50 тысяч солдат вспомогательных войск территориальной обороны. Эти цели не имеют отношения к реальности, так как увеличение армии в два раза хотя бы на несколько лет должно повлечь резкий рост военных расходов. А растут они в случае Польши постепенно. Да и покидает службу больше военных, чем планирует минобороны, что делает прирост армии совсем небольшим.

Особенно нелепым выглядит обещание довести численность состава Национальных резервных сил (они выполняют роль военного МЧС) до 20 тысяч человек. Дело в том, что сейчас в этом роде войск служат лишь 50 человек, а в 2023 году этот тип ВС планируют ликвидировать.

Польские солдаты

Во многом такие громкие заявления вызваны провалом учений «Зима-2020». Они были важны — их наблюдали президент Анджей Дуда и министр обороны. Тем ошеломительнее провал — меньше чем за неделю условный противник (Россия) окружил Варшаву, войска понесли критические потери. Даже Гитлеру для захвата Польши потребовался почти месяц. Кроме того, во время моделирования учений польская сторона учитывала, что в составе ее армии будут действовать еще не поступившие образцы военной техники. В действительности она готова еще хуже.

Если использовать военный бюджет так, как это делает Польша, можно просто потерять много денег и никак не усилить свою армию и флот. Нет никакого смысла увеличивать траты, если минобороны не может ни получить новую технику, ни модернизировать старую. Проблемы польского флота перекликаются с проблемами польской армии. Но первый требует больше средств, поэтому его тяжелое положение сейчас заметно. Деградация флота свидетельствует об упадке прочих родов войск, который проявится позже, если политики в Варшаве не одумаются.