Лондон, 18 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Британская компания Triumph Motor Company представила тизерные изображения и видеотизер прототипа мотоцикла Speed Triple 1200 RR Design. Видеотизер байка размещён на YouTube-канале Official Triumph Motorcycles.

Triumph Тизер байка Triumph Speed Triple 1200 RR Design

Видео практически не даёт достаточного представления о будущей новинке. Из него лишь можно узнать, что макеты деталей мотоцикла изготавливались из дерева, а световая оптика, вероятно, будет светодиодной. Также на видео рисуется белая линия, однако нет визуального контекста относительно того, где она находится на байке.

Больше информации о мотоцикле даёт тизерное изображение, которое выполнено в красных тонах. На нём виден силуэт байка, который получил спортивный дизайн.

В компании пока не сообщают о точной дате премьеры новинки, но уверяют, что он «скоро появится».

Ранее компания Harley-Davidson провела премьеру нового кастомного спортивного мотоцикла Sportster S с мотором Revolution Max 1250T V-Twin. Для водителей байка доступны три режима вождения — Sport, Road и Rain.

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