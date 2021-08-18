Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Петербурге и Ленинградской области, оказавшихся в тыловой части циклона, продолжатся осадки, ветер и постепенное понижение температуры воздуха. О летней жаре уже можно забыть.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина под зонтом в Петербурге

«Облаков в небе пока довольно много и местами ещё пройдут небольшие дожди. При этом станет прохладнее», — прогнозирует на 18 августа ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит +21…+23 градуса, по Ленинградской области +19…+24 градуса. Порывистый ветер будет дуть с юга со скоростью 5−10 м/с.

В последующие трое суток в Петербургском регионе местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха еще понизится и составит +19…+21 градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 августа в Санкт-Петербурге в отдельных районах ожидаются ливни, грозы, местами порывы ветра до 24 м/с.