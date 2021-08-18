Триполи, 18 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Новый законопроект о выборах ливийского президента одобрила Палата представителей (парламент Ливии), 17 августа передал телеканал Sky News Arabia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Согласно документу, главу государства будут избирать через прямое голосование. В соответствии с регламентом, законопроект еще должен пройти ревизию в специальном комитете. После этого состоится финальное голосование по поводу принятия закона.

Также в ближайшее время Палата представителей должна приступить к рассмотрению законопроекта о выборах в парламент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта был утвержден состав нового органа исполнительной власти Ливии — Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Абдельхамидом Дбейбой.