Тбилиси, 18 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Грузии те, кто обязан регулярно проходить ПЦР-тесты на коронавирус, вскоре будут вынуждены за них платить, если пройдут вакцинацию. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Тестирование является одним из главных методов управления пандемией и на это государство тратит большие деньги. В течение последнего месяца средний дневной показатель тестов у нас составляет 38 тысяч», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что те, кто пройдёт курс вакцинации, смогут и дальше проходить ПЦР-тестирование бесплатно. Кроме того, глава NCDC сообщил, что члены правительства страны разрабатывают закон о запрете допуска в различные учреждения без ковид-паспортов.

Стоит отметить, что в Грузии регулярное тестирование на коронавирус должны проходить медицинские работники, сотрудники торговых точек, педагоги, сотрудники полиции и таксисты.