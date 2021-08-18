В Грузии невакцинированных обяжут платить за ПЦР-тесты
Тбилиси, 18 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Грузии те, кто обязан регулярно проходить ПЦР-тесты на коронавирус, вскоре будут вынуждены за них платить, если пройдут вакцинацию. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
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«Тестирование является одним из главных методов управления пандемией и на это государство тратит большие деньги. В течение последнего месяца средний дневной показатель тестов у нас составляет 38 тысяч», — сказал Гамкрелидзе.
Он отметил, что те, кто пройдёт курс вакцинации, смогут и дальше проходить ПЦР-тестирование бесплатно. Кроме того, глава NCDC сообщил, что члены правительства страны разрабатывают закон о запрете допуска в различные учреждения без ковид-паспортов.
Стоит отметить, что в Грузии регулярное тестирование на коронавирус должны проходить медицинские работники, сотрудники торговых точек, педагоги, сотрудники полиции и таксисты.