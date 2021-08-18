Джакарта, 18 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Около 30 индонезийских студентов оказались в ловушке на вулкане Амонггедо на юго-востоке Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Десятки студентов не смогли выбраться из джунглей после того, как подняли индонезийский флаг на вершине вулкана Амонггедо.

Студенты поднялись на вершину вулкана 16 августа 2021 года, чтобы провести церемонию поднятия флага 17 августа 2021 года в честь празднования Дня независимости Индонезии. Однако после подъема флага студенты не смогли вернуться домой из-за разлива реки.