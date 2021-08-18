Иркутск, 18 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В связи с проведением главой Иркутской области Игорем Кобзеваым прямой линии с гражданами региона, в интернете опубликованы многочисленные комментарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в основном их тон весьма доброжелателен.

Irkobl.ru Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

В частности, авторитетный в Приангарье телеграм-канал «Ангара» пишет:

«Накануне состоялась прямая линия главы Приангарья Игоря Кобзева с жителями региона. В общей сложности разговор длился три часа. Какие выводы напрашиваются по итогам прошедшего события?

Первое, новый канал коммуникации с губернатором пользуется повышенным спросом со стороны жителей Иркутской области. Об этом свидетельствует весьма внушительное количество вопросов, поступивших во время эфира. Имеется в виду более 15 тысяч звонков. Кроме того, ещё 644 вопроса были заявлены во время подготовки к прямой линии: это видеообращения, звонки, вопросы на сайте прямой линии и в соцсетях.

Второе, львиная доля вопросов последовала от жителей Иркутска. Это еще раз доказывает, что иркутяне занимают активную социальную позицию по наболевшим вопросам и открыто ее проявляют в ходе диалога с первым лицом Приангарья.

Третье, основная масса обращений, поступивших на прямую линию с Кобзевым, содержала слова благодарности врачам, работающим в усиленном режиме в условиях нахлынувшей ковидной инфекции. Их позицию разделяет и Игорь Кобзев, который выразил свое «губернаторское спасибо» всем медикам Приангарья.

Глава региона сам прошёл лечение от ковида прошлой осенью в Иркутске и ему есть, за что благодарить врачей. В целом в ходе эфира губернатор продемонстрировал глубокое знание проблематики Иркутской области, а также высокую готовность решать обозначенные жителями вопросы.

Также бросилась в глаза уверенность Кобзева в своих силах и его приятная манера общения с участниками прямой линии».

Как сообщало ИА REGNUM, проводить прямые линии губернаторам посоветовал президент России Владимир Путин. Накануне, 17 августа, глава Приангарья Игорь Кобзев провёл уже второе подобное мероприятие. Всего за время эфира поступило свыше 15 тысяч звонков. Ещё 644 вопроса возникло во время подготовки к данному мероприятию.

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