Кунгур, Пермский край, 18 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Кунгуре Пермского края проводится доследственная проверка по факту обрушения бетонной стены на двух подростков, сообщает СУ СКР по региону

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По предварительным данным ведомства, несчастный случай произошел 16 августа на территории промышленной базы по ул. Заводская. Плита перекрытия неиспользуемого сооружения упала на детей 2007 и 2008 годов рождения. Подростки получили травмы нижних конечностей и тела. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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