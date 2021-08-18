Абакан, 18 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявили 165 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 15 847. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в республиканском правительстве.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», по состоянию на 17 августа в республике подтверждено 33 234 случая заражения коронавирусом, выздоровели 27 989 человек.

Республиканское правительство 18 августа сообщило о 871 выздоровевшем ковид-пациенте за сутки.

На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 3819 пациентов с COVID-19, в стационарах находятся 864 человека, в том числе 12 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Хакасии выявили 170 носителей коронавируса.