Дакар, 18 августа 2021, 09:08 — REGNUM С 17 по 18 августа первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся в турне по странам Африки, посетил Сенегал. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Маки Салл
Маки Салл
(сс) MONUSCO Photos

По их словам, южнокорейский дипломат встретился с президентом Сенегала Маки Саллом, с которым обсудил сотрудничество в различных областях, включая экономику, здравоохранение, оборону, а также борьбу с пандемией коронавируса.

Представители двух стран также договорились укрепить сотрудничество на международной арене в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений.

Глава Сенегала высоко оценил усилия Сеула в борьбе с пандемией, а также обратился к южнокорейскому правительству с просьбой приложить усилия для обеспечения равного доступа к вакцине от COVID-19.

В свою очередь, замглавы МИД Южной Кореи попросил правительство Сенегала оказать поддержку южнокорейским компаниям, а также пригласил высокопоставленных лиц страны принять участие в Корейско-африканском форуме, который пройдёт в Южной Корее в декабре текущего года.

Известно, что в ходе визита Чхве Чжон Гон также провёл встречу с заместителем иностранных дел Сенегала Маме Баба Сиссе и министром экономики, планирования и сотрудничества страны Амаду Хоттом.

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