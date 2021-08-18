Дакар, , 09:08 — REGNUM С 17 по 18 августа первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся в турне по странам Африки, посетил Сенегал. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Маки Салл (сс) MONUSCO Photos

По их словам, южнокорейский дипломат встретился с президентом Сенегала Маки Саллом, с которым обсудил сотрудничество в различных областях, включая экономику, здравоохранение, оборону, а также борьбу с пандемией коронавируса.

Представители двух стран также договорились укрепить сотрудничество на международной арене в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений.

Глава Сенегала высоко оценил усилия Сеула в борьбе с пандемией, а также обратился к южнокорейскому правительству с просьбой приложить усилия для обеспечения равного доступа к вакцине от COVID-19.

В свою очередь, замглавы МИД Южной Кореи попросил правительство Сенегала оказать поддержку южнокорейским компаниям, а также пригласил высокопоставленных лиц страны принять участие в Корейско-африканском форуме, который пройдёт в Южной Корее в декабре текущего года.

Известно, что в ходе визита Чхве Чжон Гон также провёл встречу с заместителем иностранных дел Сенегала Маме Баба Сиссе и министром экономики, планирования и сотрудничества страны Амаду Хоттом.

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