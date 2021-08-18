Сан-Паулу, Бразилия, 18 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» одержал победу над бразильским «Сан-Паулу» в ответном матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла завершилась со счётом 3:0.

Sanlorenzo.com.ar Кубок Либертадорес

В составе «Палмейраса» голы забили полузащитник Рафаэль Вейга (на 10-й минуте), нападающий Дуду (на 67-й) и хавбек Патрик де Паула (на 78-й).

Первый матч, который проходил 11 августа, завершился вничью — 1:1. Таким образом, «Палмейрас» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес.

Читайте также: Гол экс-игрока ЦСКА помог «Фламенго» победить в матче Кубка Либертадорес