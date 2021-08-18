Иркутск, 18 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе состоявшейся накануне, 17 августа, прямой линии, подчеркнул важность работы Центра управления регионом (ЦУР). Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Игорь Кобзев

По оценке главы региона, ЦУР ведёт большую работу по сбору актуальных вопросов, которые волнуют жителей области.

«Для меня очень важна обратная связь с жителями, именно поэтому я регулярно провожу прямые эфиры на своих страницах в социальных сетях. Прямая линия — это возможность для жителей задать наболевшие вопросы.

Также Центр управления регионом помогает мне собирать актуальную информацию, предоставляет данные, какие проблемы волнуют людей в первую очередь, на что надо обратить внимание, где-то, возможно, вмешаться лично», — отметил губернатор.

В завершение прямой линии Игорь Кобзев акцентировал внимание на том, что все поступившие обращения обязательно будут рассмотрены профильными министерствами и не останутся без оперативного ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за время эфира губернатору Приангарья Игорю Кобзеву поступило свыше 15 тысяч звонков. Ещё 644 вопроса возникло во время подготовки к данному мероприятию: это были видеообращения, звонки, вопросы на сайте прямой линии и в социальных сетях.

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