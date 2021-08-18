Самара, 18 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 17 августа в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Парк Горького

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Так, температурный рекорд был побит на четырех метеостанциях региона. На станциях Клявлино и Кинель-Черкассы был побит рекорд 1971 года на 1 °C (34,1°С) и 0,7 °С (37,6°С) соответственно.

На станции Челно-Вершины был побит температурный рекорд 1992 года. Здесь столбик термометра поднялся до отметки 34,7 °С (отклонение составило 1,9 °С).

На станции Авангард была зафиксирована температура 37 °C, что на 0,1°С выше, чем в 2014 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ожидается жара до +38 °C.