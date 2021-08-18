Москва, 18 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Москве построят ещё шесть спортивных комплексов, сообщил 18 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортзал

Он рассказал, что победители торгов заключили с Москвой шесть договоров на право размещения некапитальных спортивных объектов. Все сооружения должны появиться к июлю 2022 года.

«В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 гектара. Сумма ежегодных платежей по договорам составит 9,7 млн рублей», — рассказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что всего с начала 2021 года в Москве подписано уже 15 таких соглашений, а в 2020 году было оформлено 14 договоров.