Чебоксары, 18 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Чувашии введено наблюдение в отношении муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

С заявлением в суд о банкротстве вышло само предприятие в марте 2021 года, указав задолженность в размере 12 347 970 рублей 11 копеек.

Суд вынес решение 16 августа (резолютивная часть), признав заявление обоснованным и введя в МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района» процедуру банкротства — наблюдение. Временным управляющим утверждён Игорь Корнилов. Судебное разбирательство назначено на 24 декабря 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района» («ЖКХ Козловское») зарегистрировано в сентябре 2017 года с уставным фондом в 300 тыс. рублей. Учредителем является администрация Козловского района. Заявленный основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.