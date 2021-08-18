Москва, , 08:53 — REGNUM Диалог с Украиной по Крыму возможен лишь в случае, если Киев выйдет с инициативой признания полуострова российским, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Крым Vahe Martirosyan

«В любом другом ключе никаких переговоров и диалога не будет. Россия не торгует своими территориями», — сказал Шеремет РИА Новости, подчеркнув, что этот вопрос не обсуждается.

По его словам, Киеву и международному сообществу необходимо считаться с демократическим выбором жителей Крыма, сделанным на референдуме в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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