Иркутск, 18 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Значительная часть обращений, поступивших на прямую линию с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, содержала слова благодарности медикам, работающим в усиленном режиме в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Я говорю губернаторское спасибо всем медикам, которые в настоящих условиях испытывают колоссальную нагрузку. Я сам прошёл лечение от ковида в Иркутске и очень благодарен врачам. Спасибо вам за то, что вы делаете», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Иркутской области Игорь Кобзев 17 августа провёл прямую линию с жителями региона. Разговор длился три часа, за это время глава региона напрямую ответил на 62 вопроса.

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