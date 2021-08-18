Джакарта, 18 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили о трёх новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«У еще одного гражданина Индонезии подтвердили COVID-19 в Португалии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Всего коронавирусом за рубежом заразились 5 590 граждан Индонезии, из них 232 человека умерли, а 700 находятся на лечении.

В России коронавирусом заразились 40 индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, достигло 29 159 049 человек.

Подробнее в материале:В Индонезии полную вакцинацию против коронавируса прошли 29 млн человек