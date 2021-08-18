Турин, Италия, 18 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опроверг слухи о своём возвращении в мадридский «Реал». Об этом 18 августа он написал в Instagram.

(сс) Simon Harriyott Криштиану Роналду

«Моя история в «Реале» уже написана. Написана словами и цифрами, трофеями и титулами, в видеозаписях и заголовках. Она есть как в музее на стадионе Бернабеу, так и в памяти каждого фаната клуба», — написал Роналду.

Он добавил, что в настоящее время по-прежнему сосредоточен на своей работе, а все разговоры о переходе в другие клубы являются неуважением к этим клубам.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет вернуть Роналду в клуб, а агент футболиста Жорже Мендеш предложил его услуги «Манчестер Сити».

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