Москва, 18 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В России с января по июнь 2021 года было продано на 34,5% больше легковых автомобилей, работающих на дизеле, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Всего за отчетный период на российском авторынке дилеры продали 65 тыс. дизельных автомобилей. При этом доля таких транспортных средств в общем объеме реализованных за первое полугодие машин в России составила 8% против 8,1% в январе — июне 2020 года.

Среди проданных за отчетный период дизельных машин лидируют модели марки BMW, чьи продажи выросли почти на треть в годовом сравнении (16,3 тыс. экз.).

Также в первом полугодие 2021 года было продано 10,2 тыс. автомобилей бренда Mercedes-Benz (+82%), 6,2 тыс. единиц Hyundai (+110%), 6,1 тыс. машин Toyota (-5%) и 6,1 тыс. экземпляров Renault (+141%).

Ранее компания Toyota представила в России версию внедорожника Land Cruiser 300, оснащенную новым дизельным двигателем.

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