Баксанский район, Кабардино-Балкария, 18 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло ДТП, в котором погибли три человека. В больницы с травмами различной степени тяжести попали еще девять пострадавших, большинство из которых — пассажиры маршрутной «Газели». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

02.mchs.gov.ru Авария

По данным ведомства, авария произошла днем 17 августа на 44-м километре автодороги «Прохладный-Эльбрус» в Баксанском районе. Участниками ДТП стали три автомашины, в том числе пассажирская «Газель», следовавшая из Нальчика в Исламей, «Тойота Камри» и автогрейдер.

Предварительно установлено, что водитель иномарки, двигаясь со стороны города Баксана в направлении поселка Эльбрус, столкнулся с маршруткой, а та от удара столкнулась с автогрейдером, двигавшемся впереди.

От удара получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель и два пассажира маршрутки. В больницы доставлены девять человек, в том числе водитель и пассажир легкового автомобиля. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.