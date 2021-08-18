Москва, 18 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Готовность международных платежных систем Visa и Mastercard к проведению переговоров о комиссиях при обработке транзакций приветствует онлайн-ритейлер Wildberries, однако последнему пока не поступало такого рода предложений. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе компании.

Sapling.com Оплата платежной картой

В пресс-службе онлайн-ритейлера, сообщение которой приводит РИА Новости, указали, что компания сообщала международным платежным системам, что их тарифы являются слишком высокими, однако они не стали пересматривать свою политику.

Также в компании отвергли обвинения в дискриминации, заявив, что таковые являются безосновательными, потому что тарифы устанавливаются иностранными платежными системами и добавили, что онлайн-ритейлер выступает в пользу прозрачного образования цены на товары.

Кроме того, в онлайн-ритейлере высказались в поддержку намерения платежных систем о провести расследования, указав, что при этом главное «не выйти на самих себя», и добавили, что компания готова к обсуждению условий работы со всеми платежными системами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Wildberries снизит цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay, так как отечественные системы берут значительно более низкие комиссии по сравнению с международными, где таковые достигают 2%.