Иркутск, 18 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Десятки обращений, поступивших на прямую линию с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, были посвящены возможности заключения социального контракта. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Люди

В настоящее время на рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты РФ находится обращение губернатора Иркутской области о выделении региону дополнительных 100 млн рублей на реализацию государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Игорь Кобзев 17 августа уточнил, что положительное решение этого вопроса позволит в 2021 году заключить ещё 1070 социальных контрактов, которые дадут возможность малоимущим гражданам преодолеть трудную жизненную ситуацию: найти работу, начать индивидуальную предпринимательскую деятельность, завести личное подсобное хозяйство и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии, которую накануне, 17 августа, провёл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, поступили вопросы, касающиеся темы здравоохранения и ситуации с коронавирусом.

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