Кишинёв, 18 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 17 августа выявили 345 случаев заражения коронавирусом в ходе 6644 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 262 589 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 254 290 человек, в том числе 147 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 325 пациентов с COVID-19, из которых 39 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6320 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали семь таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 200 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 3853 тестов. Выздоровевшими врачи признали 117 человек, скончались трое пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии с начала этой недели из-за роста числа заражений коронавирусом ужесточили карантинные меры. На помещениях для массовых мероприятий число участников не должно превышать 50% от максимальной заполняемости зала. Масочный режим начал действовать на улице.