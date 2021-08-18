Чебоксары, 18 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Чувашии прошло первое собрание кредиторов обанкроченного ООО КБ «Мегаполис» и рассчитана смета текущих расходов на конкурсное производство. Об этом сообщает сегодня, 18 августа, государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

АСВ информирует, что 16 августа прошло первое собрание кредиторов банка «Мегаполис», где представлен отчёт конкурсного управляющего и образован комитет кредиторов из пяти человек.

Кроме того, опубликована смета текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Мегаполиса» на период с 17 августа по 30 сентября 2021 года. Речь идёт о сумме в 20 423 тыс. рублей.

Из них 14 257 тыс. рублей потребуется на содержание аппарата, в том числе том числе 11 276 тыс. рублей составляют выплаты уволенным работникам банка (с начислениями). На административно-хозяйственные нужды предусмотрено 6 165 тыс. рублей.

По последним данным, в настоящее время вкладчики получили 97,85% страховых выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2021 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение (резолютивная часть) о признании «Мегаполиса» банкротом, открыв конкурсное производство на один год.