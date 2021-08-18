Иркутск, 18 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В ходе прямой линии, которую накануне, 17 августа, провёл губернатор иркутской области Игорь Кобзев, поступили вопросы, касающиеся темы здравоохранения и ситуации с коронавирусом. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

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Глава региона напомнил: в регионе действуют более 90 пунктов вакцинации, среди них есть мобильные пункты, в которых прививку можно поставить без записи. По оценке Игоря Кобзева, эпидемиологическая обстановка в области улучшается, уровень заболеваемости идёт на спад, в связи с этим к обычному режиму работы возвращаются медучреждения, возобновляется плановая медицинская помощь.

«Вопрос реабилитации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, очень важен. Это необходимо, чтобы предотвратить развитие осложнений после болезни.

На сегодняшний день в Иркутской области реабилитационные мероприятия прошли 1000 переболевших COVID-19. Реабилитацией занимаются шесть организаций, этого мало. Будем поднимать этот вопрос», — подчеркнул глава Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, большое количество обращений, поступивших на прямую линию с губернатором иркутской области Игорем Кобзевым, касалось подтоплений. Глава региона пообещал, что спрос воды иркутской ГЭС будет снижен.

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