Киев, 18 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине обнаружили 1447 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Согласно опубликованным данным, за сутки на Украине госпитализировали 677 человек, 40 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и в подконтрольной Украине части ДНР — 181 и 155 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 268 666 случаев заражения, 53 336 пациентов впоследствии скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал о продаже Украине 650 тыс. доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.