Сеул, 18 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи установили памятник казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Сеул

По данным источников, церемония открытия памятника состоялась 18 августа в кампусе Сеульского киберуниверситета, расположенного в районе Канбук-гу.

Известно, что на памятном мероприятии присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посол Казахстана в Южной Корее Бакыт Дюсенбаев, а также министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова.

Отмечается, что проект памятника был разработан в Казахстане, а отлит из бронзы — в Южной Корее.