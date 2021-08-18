США расследуют обнаружение тела в нише шасси прибывшего из Кабула самолёта
Вашингтон, 18 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В нише шасси американского военно-транспортного самолета C-17, вернувшегося из Кабула, обнаружили человеческие останки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС США, которое опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент Military Times Кайл Ремпфер.
Отмечается, что останки были обнаружены в отсеке для шасси С-17 после его приземления в Катаре.
Как сообщало ИА REGNUM, после того как США вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Тысячи местных жителей, а также представители дипломатических организаций в спешке покидают Афганистан, опасаясь представителей новых властей.
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