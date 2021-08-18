Москва, 18 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Мещанском районе Москвы на проспекте Мира дом 25 отреставрируют особняк начала XIX века. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра столицы.

kerjenez «Реставрация»

Здание построено в стиле модерна. Специалисты во время ремонтных и восстановительных работ обнаружили сохранившийся исторический карниз. Это позволит более точно вернуть особняку исторический облик.

Изначально двухэтажный усадебный дом с мезонином было построен в стиле классицизма, это был главный. В 1902 году его перестроили в монументальный особняк в стиле модерн. В советское время в доме располагалась больница, сейчас его занимает «Хор Турецкого».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры.

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