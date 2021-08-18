Иркутск, 18 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Большое количество обращений, поступивших на прямую линию с губернатором иркутской области Игорем Кобзевым, касалось подтоплений. Глава региона пообещал, что спрос воды иркутской будет снижен. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

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Вопросы, касающиеся проблем с повадком, поступили из Селиванихи, СНТ «Ясная Поляна» в Ангарске, из посёлка Тельма, Усольского района, из Хомутово и предместья Рабочего в Иркутске.

Причиной затоплений стала сложная гидрологическая обстановка. Губернатор подчеркнул, в круглосуточном режиме проводят мониторинг обстановки, населению оказывают адресную помощь, для определения ущерба работают специальные комиссии. Для минимизации рисков в нижнем бьефе ГЭС, было принято решение снизить сбросы воды.

Как сообщало ИА REGNUM, С 12 августа сбросные расходы Иркутской ГЭС увеличили на 200 м3/сек — до 3300 м3/сек.

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Особое внимание во время прямой линии, которую провёл накануне, 17 августа, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, уделили проблеме ликвидации лесных пожаров и задымлённости.

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