Баку, , 08:47 — REGNUM Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, находящиеся возле границы. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона якобы вела огонь с 21:55 17 августа до 01:00 18 августа по местному времени (с 20:55 18 августа до 00:00 18 августа) по позициям ВС Азербайджана в Кельбаджарском и Кедабекском районах.

«Среди личного состав азербайджанской армии потерь нет. Ситуация находится под контролем наших подразделений», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что ВС Армении якобы вечером 17 августа обстреливали азербайджанские позиции в Нахичевани.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.

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