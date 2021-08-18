Самара, 18 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Тела трех человек обнаружили в затонувшем катере на реке Волга в Самарской области. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

(сс) L0nd0ner Спасательные катера

Сообщается, что 17 августа спасатели завершили поиски катера, затонувшего в результате столкновения с баржой. Сотрудники спасательного ведомства три дня обследовали дно реки Волга около Рождественской воложки. Водолазы обследовали 30 тысяч кв. метров дна на глубинах от девяти до 13 метров.

Отмечается, что их работу очень осложняло сильное течение.

«Рассматривались три версии произошедшего и отрабатывались три района поиска. В итоге затонувшую лодку обнаружили значительно ниже по течению от предполагаемого места столкновения с баржой. В кокпите маломерного судна находились тела трех человек. Все они подняты на поверхность и переданы сотрудникам следственного комитета», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело после столкновения баржи с катером.