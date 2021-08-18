Цинциннати, США, 18 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. В первом гейме второго сета матч был прерван почти на четыре часа из-за дождя.

Карацев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету его соперника восемь эйсов, пять ошибок на подаче и 3 из 9 брейк-пойнтов.

Во втором круге Чилич сыграет с другим российским теннисистом — Андреем Рублёвым.

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