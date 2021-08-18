Калужские и брянские полицейские обезвредили международную банду автоворов
Калуга, 18 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Сотрудники управлений внутренних дел по Калужской и Брянской областям при участии Росгвардии задержали четверых подозреваемых в серии хищений автотранспорта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.
По версии следствия, непосредственным исполнителем краж был гражданин одной из среднеазиатских республик, временно зарегистрированный на территории Калужской области. После поступления заказа он похищал автомобиль определенной марки и перегонял его соучастникам из Брянска, которые в свою очередь отдавали машину владельцу автомастерской для разбора на запчасти и последующей продажи. В настоящее время участники группы подозреваются в трех эпизодах краж транспортных средств на территории городов Калуги и Обнинска, а также Жуковского района
В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один будет ожидать суда под подпиской о невыезде. Полицейскими проводятся розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности.