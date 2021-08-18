Калуга, 18 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Сотрудники управлений внутренних дел по Калужской и Брянской областям при участии Росгвардии задержали четверых подозреваемых в серии хищений автотранспорта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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По версии следствия, непосредственным исполнителем краж был гражданин одной из среднеазиатских республик, временно зарегистрированный на территории Калужской области. После поступления заказа он похищал автомобиль определенной марки и перегонял его соучастникам из Брянска, которые в свою очередь отдавали машину владельцу автомастерской для разбора на запчасти и последующей продажи. В настоящее время участники группы подозреваются в трех эпизодах краж транспортных средств на территории городов Калуги и Обнинска, а также Жуковского района

В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один будет ожидать суда под подпиской о невыезде. Полицейскими проводятся розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности.