Ханты-Мансийск, 18 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Югре возобновляются бракосочетания в ЗАГСах без ограничения числа гостей и массовые мероприятия. Соответствующее постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой опубликовал оперативный штаб.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Свадьба

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Напомним, ограничение действовало с 14 июля по 17 августа. Сейчас оно снято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах ХМАО остаётся В прошлогодний особый режим работы — без массовых мероприятий. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.